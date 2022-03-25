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УЕФА анонсировал собрания по ситуации вокруг России и Украины

Иван Юминов

Спорт
УЕФА анонсировал собрания по ситуации вокруг России и Украины
Фото: Unsplash

Исполнительный комитет УЕФА проведет собрания для переоценки ситуации с клубами РПЛ и сборной России из-за обстановки на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе союза в пятницу, 25 марта.

— Бюро совета ФИФА и исполнительный комитет УЕФА 28 февраля приняли решение приостановить участие всех российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Однако приостановки деятельности Российского футбольного союза (РФС) тогда не было, — говорится в сообщении.

Заседания, как уточняется, запланированы на 7 апреля и 10 мая. РФС подал 23 марта декларацию о намерении провести чемпионаты Европы 2028 и 2032 годов, отмечает ТАСС.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления».

Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

5 марта СМИ сообщили, что борьбу за проведение чемпионата мира по футболу в 2028 году, вероятно, выиграет объединенная заявка Великобритании и Ирландии. Вполне возможно, что она станет единственной заявкой на проведение турнира.

Россия в качестве хозяйки не рассматривается из-за санкций ассоциации. Кроме того, Великобритания и Ирландия уже отказались участвовать в конкурсе на проведение Евро-2030.

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