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СМИ: Великобритания и Ирландия примут ЧМ по футболу 2028 года

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Великобритания и Ирландия примут ЧМ по футболу 2028 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Борьбу за проведение чемпионата мира по футболу в 2028 году, вероятно, выиграет объединенная заявка Великобритании и Ирландии. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает британское издание Daily Mail.

Вполне возможно, что она станет единственной заявкой на проведение турнира. Этому есть несколько причин. Турция ранее разговаривала с представителями УЕФА и заявила, что будет участвовать в конкурсе только на безальтернативной основе, потому что уже дважды проигрывала в голосовании на проведение турниров Евро-2016 и Евро-2024. Россия в качестве хозяйки не рассматривается из-за санкций от ассоциации. Кроме того, Великобритания и Ирландия уже отказались участвовать в конкурсе на проведение Евро-2030.

Заявки на проведение ЧМ в 2028 году можно подать до сентября следующего года, однако процесс может завершиться раньше из-за отсутствия альтернатив. Свою заинтересованность другие страны должны выразить до 23 марта.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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