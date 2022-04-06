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«Ливерпуль» в гостях обыграл «Бенфику» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Василий Плиткин

Спорт
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Бенфику» в четвертьфинале Лиги чемпионов
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В Лиссабоне на арене «Эстадио Да Луш» подошел к концу первый матч четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов между местной «Бенфикой» и английским «Ливерпулем». Победу во встрече одержали гости со счетом 3:1.

Счет в игре был открыт уже на 17-й минуте усилиями защитника ливерпульцев Ибраима Конате. Спустя еще 17 минут преимущество мерсисайдцев удвоил форвард Садио Мане. Первый тайм завершился убедительной победой английской команды.

Во второй половине встречи команды сыграли вничью 1:1. Сперва отличился нападающий «орлов» Дарвин Нуньес на 49-й минуте, сократив отставание в счете от соперника. Точку в матче поставил колумбиец Луис Диас на 87-й минуте, сделав счет на табло окончательным.

Ответная игра португальской и английской команд состоится 13 апреля на ливерпульском стадионе «Энфилд».

В параллельном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле одержал волевую победу над мадридским «Атлетико». Единственный мяч во встрече на 70-й минуте забил бельгийский хавбек хозяев Кевин Де Брюйне.

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