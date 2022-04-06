«Смертельный вред»: психотерапевт Жесткова предупредила об опасности антидепрессантов

Фото: depositphotos

Антидепрессанты, как и любые лекарственные средства, могут оказывать не только пользу, но и вред здоровью. О смертельной опасности этого вида медикаментов «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.

По ее словам, ни в коем случае нельзя принимать антидепрессанты по собственному решению и без рекомендации врача. Такие препараты назначаются индивидуально, когда у человека действительно диагностировали клиническую депрессию.

— Смертельный вред здоровью антидепрессанты могут нанести только в следующих случаях: при использовании их в неправильных целях, в сверхдозах (то есть дозах, гораздо превышающих лечебные — прим. «ВМ»), а также при употреблении их в комбинации с алкоголем либо с еще какими-то психоактивными веществами, — рассказала собеседница «ВМ».

Также врач добавила, что антидепрессанты, как и другие медикаменты, имеют побочные эффекты и определенные противопоказания. Перед началом приема критически важно проконсультироваться со специалистом.

— Если вы принимаете антидепрессанты в правильных дозировках и под контролем врача, знающего о ваших хронических заболеваниях, то никакого вреда здоровью они не наносят, — заключила Жесткова.

До этого нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала «ВМ», что мешает людям откладывать деньги.