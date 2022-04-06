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Ритейлер рассказал, сколько россиян стали экономить на ремонте

Евгений Белоусов

Финансы
Ритейлер рассказал, сколько россиян стали экономить на ремонте
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 40 процентов россиян с конца февраля решили приостановить текущий ремонт. Это следует из данных опроса, проведенного онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру».

Компания провела опрос среди 1,5 тысячи человек, из которых больше половины признались, что нынешние условия вынудили их экономить на ремонте. Так, 29 процентов респондентов приняли решение покупать бюджетные строительные и отделочные материалы, 28 процентов — отказались от услуг дизайнера, а четверть опрошенных отказались от услуг профессиональных строителей.

Несмотря на подобные ограничения, подчеркнули в компании, 55 процентов опрошенных россиян все же продолжают заниматься ремонтом. Однако почти у четверти респондентов (24 процента) ремонт подорожал на 10-20 процентов. Еще 31 процент опрошенных выразили опасение, что начатый ими ремонт может затянуться, передает РИА Новости.

До этого экономист Алексей Зубец сообщил, что с учетом укрепления рубля в течение двух-трех месяцев можно будет зафиксировать снижение цен на потребительском рынке.

По его мнению, снижение стоимости остальных мировых валют относительно российской повлияет на стоимость товаров, цены которых имеют прямую зависимость от доллара или евро. Чтобы привлечь покупателей и увеличить доход, продавцы будут обязаны скорректировать цены.

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