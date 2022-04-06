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Экономист рассказал, когда ожидать снижения цен в российских магазинах

Василий Плиткин

Финансы
Экономист рассказал, когда ожидать снижения цен в российских магазинах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С учетом укрепления рубля в течение двух-трех месяцев можно будет зафиксировать снижение цен на потребительском рынке, считает экономист Алексей Зубец.

По его мнению, снижение стоимости остальных мировых валют относительно российской повлияет на стоимость товаров, цены которых имеют прямую зависимость от доллара или евро. Чтобы привлечь покупателей и увеличить доход, продавцы будут обязаны скорректировать цены.

— Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает, — уверен Зубец.

Однако на принятие подобных решений уйдет два или три месяца, считает экономист, поскольку игрокам на рынке нужно убедиться, что укрепление рубля — это не сиюминутная реакция, а долгосрочная перспектива.

Специалист считает, что некоторые цены выросли из-за паники покупателей, а не из-за колебаний на валютных рынках.

— Когда стоит очередь, любой нормальный продавец поднимает цены, — подчеркнул Зубец.

Как только ажиотаж на эти товары спадет, снизится и цена, уверен собеседник РИА Новости.

5 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия обладает возможностями развития в сфере импортозамещения, поэтому необходимо увеличить поставки на внутренний рынок отечественных продуктов

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