Путин заявил, что у России есть все возможности для развития в сфере импортозамещения

Фото: Администрация президента РФ

Россия имеет все возможности в сфере импортозамещения, сейчас надо увеличить поставку на внутренний рынок качественных и доступных для граждан отечественных продуктов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, сейчас надо поставить четкие ориентиры в импортозамещении и следовать им — отечественные АПК, наука и промышленность страны способны на это. Кроме того, Россия должна как можно скорее минимизировать негативные внешние эффекты.

— Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, при чем по всей цепочке, — передает слова президента РИА Новости.

До этого Путин заявил, что мировая ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за европейского давления на компанию «Газпром» и других нерыночных мер. Он также отметил, что западные партнеры пытаются переложить на Россию собственные ошибки в сфере энергетики и экономики и решить за ее счет возникающие в связи с этим проблемы.