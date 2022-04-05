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Путин назвал причину обострения мировой ситуации в энергетической сфере

Анастасия Колоскова

Политика
Путин назвал причину обострения мировой ситуации в энергетической сфере
Фото: Администрация президента РФ

Мировая ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за европейского давления на компанию «Газпром» и других нерыночных мер. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во вторник, 5 апреля.

— Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию «Газпром» в некоторых европейских странах, — заявил российский лидер на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).

Он отметил, что западные партнеры пытаются переложить на Россию собственные ошибки в сфере энергетики и экономики и решить за ее счет возникающие в связи с этим проблемы.

Глава государства прокомментировал ранее прозвучавшие призывы национализировать российские энергетические активы на Западе.

— Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие, — цитирует главу государства ТАСС.

5 апреля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал об очередном, пятом по счету, пакете санкций Евросоюза против Российской Федерации. По его словам, он будет направлен против сфер транспорта, торговли и энергетики.

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