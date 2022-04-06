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Новая Зеландия вводит пошлины в 35 процентов на импорт товаров из России

Евгений Белоусов

В мире
Новая Зеландия вводит пошлины в 35 процентов на импорт товаров из России
Фото: pixabay.com

Власти Новой Зеландии вводят пошлины в размере 35 процентов на импорт всех товаров из России. Об этом сообщил глава МИД страны Наная Махута.

Махута уточнила, что подобное решение новозеландского правительства вызвано проводимой Россией специальной военной операцией на Украине.

— Правительство объявило, что введет пошлины в размере 35 процентов на весь импорт из России и распространит существующие экспортные запреты на продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности, — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Новая Зеландия также вводит запрет на экспорт оборудования для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и двигатели.

Махута и глава минторга Новой Зеландии Дэмиен О'Коннор сообщили, что этот шаг — самый значительный экономический ответ страны на нынешнюю политику России, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на прошедшем 4 апреля брифинге объявила, что США собираются ввести новые санкции против российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц 6 апреля. Она также подчеркнула, что Америка надеется поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов.

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