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Назван процент россиян, которые хотят сменить профессию

Полина Долганова

Общество
Назван процент россиян, которые хотят сменить профессию
Фото: Pixabay

Большинство жителей России довольны выбором своей профессии, однако почти треть граждан хотели бы поменять свою специальность. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Зарплата.ру».

Так, 73 процента россиян удовлетворены своей профессией. При этом 31 процент респондентов полагают, что выбранная специальность им не подходит.

По словам 70 процентов россиян, востребованность профессии является важным фактором при выборе образования. Для 11 процентов респондентов важна доступность образования, еще 9 процентов граждан волнует престижность профессии.

Около 50 процентов опрошенных полагают, что абитуриентам в 2022 году стоит подумать над выбором IT-специальности. В числе перспективных направлений граждане также выбрали промышленность, медицину, энергетику и строительство. За эти специальности проголосовали 11, 10, 8 и 5 процентов респондентов соответственно, передает РИА Новости.

В список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в апреле вошли специалист по работе с клиентами, монтажник кондиционеров и няня. Это следует из рейтинга, составленного сервисом «Работа.ру». Наиболее высокая зарплата (до 550 тысяч рублей) предлагается в апреле в столичном агентстве недвижимости ведущему специалисту по работе с клиентами. Кандидату на должность необходимо пройти тест на предрасположенность к профессии. Заработок сотрудника будет складываться из оклада и процента с продаж.

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