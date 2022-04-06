Школьники изучат экономику, математику и обществознание в Музее Банка России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Неглинная улица, 12 Карта всех событий

Столичные школьники будут изучать экономику, математику и обществознание в Музее Банка России. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— На уроках в Музее Банка России ребята узнают больше о становлении финансовой системы государства, а также откроют возможности формировать навыки анализа экономической информации, прогнозирования на основании проверенных сведений. Эти умения помогут учащимся в будущем стать настоящими специалистами в сфере экономики, а для тех, кто выберет иную профессиональную сферу, просто успешно ориентироваться в мире финансов, — рассказал Зинин.

В рамках образовательного проекта «Учебный день в музее» в Музее Банка России будут проходить уроки математики, обществознания и экономики для учащихся предпринимательских классов. Экспозиция музея содержит множество интересных предметов, среди них бумажные деньги Российской империи, СССР и России.

Во время уроков обществознания школьники овладеют навыками поиска экономической информации в экспозиции музея, сформируют умения для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, заемщика, акционера). А на уроках по математике дети потренируются переводить одни единицы в другие, решат задачи по пересчету валют, вычислению процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На занятиях по экономике дети изучат рост цен, колебания рынка в разные периоды времени и попытаются спрогнозировать его изменения в ближайшей перспективе.

6 декабря в школах Московской области в рамках недели функциональной грамотности провели открытые уроки, экскурсии и мастер-классы с представителями банков.