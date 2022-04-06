Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Школьники изучат экономику, математику и обществознание в Музее Банка России

Лейла Алиева

Город
Школьники изучат экономику, математику и обществознание в Музее Банка России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Неглинная улица, 12 Карта всех событий

Столичные школьники будут изучать экономику, математику и обществознание в Музее Банка России. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— На уроках в Музее Банка России ребята узнают больше о становлении финансовой системы государства, а также откроют возможности формировать навыки анализа экономической информации, прогнозирования на основании проверенных сведений. Эти умения помогут учащимся в будущем стать настоящими специалистами в сфере экономики, а для тех, кто выберет иную профессиональную сферу, просто успешно ориентироваться в мире финансов, — рассказал Зинин.

В рамках образовательного проекта «Учебный день в музее» в Музее Банка России будут проходить уроки математики, обществознания и экономики для учащихся предпринимательских классов. Экспозиция музея содержит множество интересных предметов, среди них бумажные деньги Российской империи, СССР и России.

Во время уроков обществознания школьники овладеют навыками поиска экономической информации в экспозиции музея, сформируют умения для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, заемщика, акционера). А на уроках по математике дети потренируются переводить одни единицы в другие, решат задачи по пересчету валют, вычислению процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На занятиях по экономике дети изучат рост цен, колебания рынка в разные периоды времени и попытаются спрогнозировать его изменения в ближайшей перспективе.

6 декабря в школах Московской области в рамках недели функциональной грамотности провели открытые уроки, экскурсии и мастер-классы с представителями банков.

Читайте также:
Экономика математика Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте