Ефимов: Каждая пятая семейная ипотека выдается в Москве

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В столице в период с января по февраль 2022 года было оформлено более 1,2 тысячи льготных кредитов по программе «Семейная ипотека». Об этом в среду, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За два месяца 2022 года в рамках «Семейной ипотеки» в Москве было приобретено около 66,4 тысячи квадратных метров жилья общей стоимостью 13,93 миллиарда рублей. Средневзвешенная ставка по программе в Москве составила 4,58 процента, — сказал представитель мэрии.

Уточняется, что общая сумма кредитов превысила показатель в 9,2 миллиарда рублей. Заммэра отметил, что это около 18 процентов от общего объема выданных в России семейных ипотечных кредитов.

Наибольшую популярность данная инициатива приобрела у семей с одним ребенком: на их долю приходится 875 кредитов за первые два месяца 2022 года. Семьи с двумя детьми получили 214 кредитов, а семьи с тремя и более детьми — 84 кредита. При этом 70 займов выдано семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

26 марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что столица оперативно реагирует на изменения в сфере экономики. По словам заммэра, сохранение программы льготной ипотеки является одним из самых важных шагов в настоящее время.