Первый участок по льготной ставке один рубль в год передан столичному инвестору

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В столице подписали первый договор о предоставлении участка в аренду на пять лет по льготной ставке один рубль в год. Он будет передан под реализацию масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом в среду, 6 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Получить участок по льготной ставке можно при строительстве производственных и промышленных объектов. Первый договор уже подписан, инвестор возведет инженерный корпус, там будет создано около 460 рабочих мест, — сказал он.

Участок находится в районе Нагатино-Садовники. На его месте будет возведен инженерный корпус, площадь которого составит почти 10 тысяч квадратных метров. Объект станет частью научно-производственного предприятия, занимающегося разработками электронных компонентов, проектированием и производством высокотехнологичных систем.

Отмечается, что льготная ставка сохраняется на протяжении всего времени строительства. Инвестор получит землю без торгов. В скором времени будет заключено еще пять аналогичных договоров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Владимир Ефимов рассказал, что в прошлом году машиностроительная отрасль Москвы показала почти четырехкратный рост.