Машиностроительная отрасль Москвы выросла почти в четыре раза в 2021 году

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Выпуск компрессорного, лифтового оборудования и других продуктов машиностроительной отрасли Москвы вырос почти в четыре раза в прошлом году и продолжил расти в 2022. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В прошлом году столичные предприятия в 3,95 раза нарастили объемы изготавливаемых машин и насосного, компрессорного, лифтового и другого оборудования, входящего в эту группу, по отношению к 2020 году. Рост продолжился и в этом году: в январе производство увеличилось на 68,7 процента по сравнению с январем прошлого года. За два первых месяца 2022 года выпуск вырос на 95,7 процента по отношению к такому же периоду 2021 года, — заявил он.

Всего в Москве работают 249 предприятий машиностроительной отрасли, 47 из них — средние и крупные. По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, созданием лифтов в городе занимаются 18 компаний. В 2021 году на них было выпущено около 15 тысяч подъемных конструкций.

Среди крупнейших производителей, реализующих собственную стратегию развития, — Щербинский лифтостроительный завод, имеющий статус промышленного комплекса. Статус позволяет компании использовать большое количество льгот: региональную ставку налога на прибыль 13,5 процента, ставку арендной платы за землю 0,3 процента от кадастровой стоимости участка и другие меры поддержки, передает официальный сайт мэра Москвы.

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