Алексей Фурсин: Правительство Москвы старается сделать все, чтобы обеспечить комфортную предпринимательскую среду

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правительство Москвы разработало комплекс мер поддержки бизнеса. Какую помощь могут получить компании, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Алексей Анатольевич, как город помогает предпринимателям?

— Все программы поддержки делятся на два блока: финансовая помощь и нефинансовая. Отмечу, что меры поддержки, не связанные с получением денежных средств, тоже очень важны, поскольку они подразумевают снижение административной нагрузки на компании, что дает бизнесу возможность продолжать свои программы и развиваться. Что касается финансовой помощи, то есть федеральные решения и есть московские меры. Федеральные программы — это сразу несколько программ льготного кредитования, направленных на пополнение оборотных средств, рефинансирование, инвестиции.

Наша задача — обеспечить доступ московских предпринимателей к этому ресурсу. Специально для этих целей у нас есть Московский гарантийный фонд, на который сейчас возложена функция обеспечения доступа к кредитным ресурсам по федеральным программам. Фонд консультирует бизнес по программам льготного кредитования, помогает подготовить заявку, разобраться в условиях и критериях программ, может порекомендовать кредитора в соответствии со спецификой проекта. Также сотрудники мониторят статус заявки, в случае отказа выясняют причину, чтобы устранить ее в следующий раз.

Безусловно, Москва также поддерживает предпринимателей. Мэром столицы были приняты несколько решений, в том числе и получение льготных кредитов по сниженной процентной ставке за счет средств города, но не более 50 миллионов рублей. Это небольшие кредиты, которые чаще всего необходимы малому бизнесу.

Вторая городская мера поддержки тоже связана с возможностью пополнения оборотных средств — это программа льготного факторинга, которая предназначена для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16 процентов (ключевая ставка Центрального банка России, уменьшенная на четыре процентных пункта). Это, можно сказать, эксклюзив для московского бизнеса, потому что на федеральном уровне такой программы нет.

Третья мера касается инвестиционных целей. За счет средств города ставка по кредиту будет снижена до 7 процентов для малого бизнеса и до 5,5 процентов для среднего бизнеса. Эти условия получения кредитов гораздо лучше и комфортнее, чем даже те, что были в 2020 и 2021 годах.

— Эту меру поддержки уже можно получить?

— Сейчас мы ведем работу с банками-партнерами по отработке этих продуктов. Скоро начнем прием заявок. Обращусь к бизнесу — не надо сейчас бежать в каждый банк и оставлять заявку на кредит. Когда мы откроем прием заявок, то оповестим, какие банки принимают участие в программе, и сопроводим каждую компанию. Сейчас нужно немного подождать, чтобы эти программы заработали в банках.

— А какие льготы есть?

— В настоящий момент действуют налоговые льготы для информационно-технологического бизнеса, для участников промышленных комплексов, резидентов особой экономической зоны, технопарков.

— Одна из важных тем — импортозамещение. Какие программы направлены на поддержку такого бизнеса?

— Мы видим несколько направлений, по которым можем оказать помощь такому бизнесу. Первое — программа пилотирования инновационных решений, реализуемая Агентством инноваций Москвы. Проект позволяет предпринимателю показать свой продукт потенциальному заказчику, протестировать его в реальных условиях и получить обратную связь от пользователей.

С апреля этого года технологические компании могут подать заявку на компенсацию затрат на подобные испытания, проводимые на городских объектах. Размер грантов составит до двух миллионов рублей на каждое тестирование. Второе — если требуется масштабирование производства импортозамещающего продукта и начать его с нуля, то на эти цели можно получить грант до 100 миллионов рублей. В ближайшее время объявим о старте приема заявок. Также продолжается реализация программ субсидирования. Как и в прошлые года, востребована компенсация затрат на приобретение оборудования.

Мы в свою очередь увеличили долю участия города до 50 процентов, получить можно до 30 миллионов рублей. Прием заявок на них откроется в апреле на цифровой платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

— С 23 марта стартовал прием заявок на получение гранта на создание и развитие сети быстрого питания в Москве. Кто может подать заявку и что нужно делать?

— Подать заявку может российская компания, зарегистрированная не менее чем за 12 месяцев до подачи заявки. На момент подачи заявки у компании должен быть один из ОКВЭДов: 56.10, 56.10.1, 56.29, 56.29.2, 56.29.4. Он может быть, как основным, так и дополнительным. Самое главное — факт открытия такого предприятия после 16 марта.

Грант — это не аванс или компенсация каких-то конкретных затрат. Человеку достаточно открыть точку, написать заявку, затем мы проверим, что действительно такое предприятие общепита работает и все соответствует параметрам. Размер гранта будет зависеть в том числе от площади предприятия, получить можно будет от 1 до 2,5 миллиона рублей.

— А как скоро предприниматели смогут занять ниши, которые ранее были отданы зарубежным компаниям?

— Я думаю, что все зависит в первую очередь от самого бизнеса и его инициативности. Как показали предыдущие два года пандемии, наши предприниматели быстро адаптируются к условиям рынка, ограничениям, новым форматам. Мы со своей стороны делаем все, чтобы обеспечить наиболее комфортную предпринимательскую среду. Все федеральные и московские программы поддержки нацелены на это. Я имею ввиду мораторий на проверки, продление сертификации и другую помощь. Все это даст возможность бизнесу сконцентрироваться на ускорении запуска новых проектов.