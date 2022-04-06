Росавиация продлила запрет полетов на юг и в центр России до 13 апреля

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Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 апреля. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— До 03:45 часов по московскому времени 13 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров, используя альтернативные варианты маршрутов. Например через аэропорты городов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Работа остальных аэропортов России осуществляется в штатном режиме.

Изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний будет указано на официальных сайтах перевозчиков, отметили в пресс-службе.

25 марта в пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили о переходе на весенне-летний режим работы.