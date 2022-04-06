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«Апробировать принцип на себе»: Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Полина Долганова

В мире
«Апробировать принцип на себе»: Захарова предложила Зеленскому самораспуститься
Фото: roscongress / Анна Горбань

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит «самораспуститься». С таким предложением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе, — сказала она в эфире радио Sputnik.

Таким образом представитель ведомства отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который обратился к Совбезу Организации объединенных наций (ООН) с призывом исключить из его состава Россию или же самораспуститься.

Накануне американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совета Безопасности ООН невозможно. Однако, подчеркнула она, страны Запада продолжат всеми силами изолировать Россию. По ее словам, Запад приложит усилия, чтобы сделать пребывание РФ в СБ ООН «очень некомфортным». Томас-Гринфилд добавила, что Америка и ее союзники сейчас ведут работу по исключению России из Совета ООН по правам человека.

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