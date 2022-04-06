Постпред США опровергла возможность исключить Россию из Совбеза ООН

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Исключить Россию из Совета безопасности ООН невозможно. Об этом сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в среду, 6 апреля.

Однако, подчеркнула она, страны Запада продолжат всеми силами изолировать Россию. По ее словам, Запад уже приложит усилия, чтобы сделать пребывание РФ в СБ ООН «очень некомфортным».

— Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они (Россия — прим. ВМ) являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности, — заявила американский представитель.

Томас-Гринфилд добавила, что Америка и ее союзники сейчас ведут работу по исключению России из Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также опровергла возможность США лишить Россию ее места в СБ ООН. Так она прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который обратился к Совбезу с призывом исключить из его состава Россию или же самораспуститься.

До этого Томас-Гринфилд заявляла, что США надеются провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия России в Совете по правам человека (СПЧ) уже в четверг, 7 апреля.