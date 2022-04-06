Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

Полина Долганова

В мире
Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию
Фото: Pexels

Индийский авиаперевозчик Air India принял решение о прекращении продажи билетов из Дели в Москву и обратно. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе российского посольства в Индии.

По данным ведомства, в настоящее время перспективы возобновления полетов остаются неопределенными.

Уточняется, что денежные средства, которые граждане потратили на покупку билетов, будут возвращены в полном объеме.

В российском посольстве добавили, что из Индии в Россию можно прилететь с помощью транзитных рейсов через Ташкент, Стамбул, Абу-Даби и Доху, передает РИА Новости.

До этого, 28 марта, поезд Allegro, выполняющий маршрут из Хельсинки в Санкт-Петербург, прекратил курсировать из-за нецелесообразности поездок. Уточнялось, что поезд был единственным регулярным транспортом между Россией и Европейским союзом.

1 марта финская компания VR Group уже сообщила РЖД о своем решении. Однако поезд продолжал курсировать, чтобы компания могла помочь финнам вернуться на родину из России.

21 марта стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Иран. Первые рейсы направились в Тегеран 2 апреля.

Читайте также:
Индия рейсы Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте