Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

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Индийский авиаперевозчик Air India принял решение о прекращении продажи билетов из Дели в Москву и обратно. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе российского посольства в Индии.

По данным ведомства, в настоящее время перспективы возобновления полетов остаются неопределенными.

Уточняется, что денежные средства, которые граждане потратили на покупку билетов, будут возвращены в полном объеме.

В российском посольстве добавили, что из Индии в Россию можно прилететь с помощью транзитных рейсов через Ташкент, Стамбул, Абу-Даби и Доху, передает РИА Новости.

До этого, 28 марта, поезд Allegro, выполняющий маршрут из Хельсинки в Санкт-Петербург, прекратил курсировать из-за нецелесообразности поездок. Уточнялось, что поезд был единственным регулярным транспортом между Россией и Европейским союзом.

1 марта финская компания VR Group уже сообщила РЖД о своем решении. Однако поезд продолжал курсировать, чтобы компания могла помочь финнам вернуться на родину из России.

21 марта стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Иран. Первые рейсы направились в Тегеран 2 апреля.