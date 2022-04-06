Экс-игрок сборной России Булыкин оценил перестановки в «Локомотиве»

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Перестановки в тренерском штабе «Локомотива» еще не завершены, и в ближайшее время может быть назначен новый главный тренер. Такое мнение высказал экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

По мнению спортсмена, Заур Хапов, который был назначен главным тренером клуба, — временная фигура.

— У меня подозрение, что в ближайшее время мы еще услышим о перестановках в «Локомотиве» и пополнениях в тренерском штабе. Я думаю, что Хапов — это временная фигура, хотя я его знаю как хорошего специалиста и человека, мы вместе играли. Хочется, чтобы у него все получилось, но, мне кажется, будет новый тренер, — отметил Булыкин в комментарии НСН.

По его мнению, Хапов будет работать с командой до конца сезона, а затем «Локомотив» сделает выбор в пользу российских тренеров и может пригласить на этот пост Станислава Черчесова.

5 апреля Заур Хапов был назначен на пост главного тренера столичного футбольного клуба «Локомотива». Ранее московский клуб объявил о завершении сотрудничества с руководителем по спорту и развитию, немцем Ларсом Корнеткой, уходе из тренерского штаба Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, передает «Москва 24».

1 марта главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля освободили от должности. Тогда исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер.