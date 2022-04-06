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Омбудсмен Подмосковья оценила ситуацию на рынке труда в регионе

Ирина Игнатенко

Общество
Омбудсмен Подмосковья оценила ситуацию на рынке труда в регионе
Фото: Pexels

Находящиеся в поиске работы жители Московской области могут выбрать одну из 60 тысяч свободных вакансий на областном рынке труда. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

В регионе представлено около 20 тысяч вакансий в сфере строительства, столько же в транспорте, 4 тысячи — в торговле. Уделяется внимание переобучению людей.

Она отметила, что новые экономические условия будут влиять на российский рынок, в том числе и на рынок труда.

— На сегодняшний день в Московской области порядка 60 тысяч вакансий, наши жители могут спокойно смотреть в свое будущее. Работа есть! И в этом я вижу огромную заслугу лично губернатора Московской области Андрея Воробьева, — отметила она в комментарии РИАМО.

По ее словам, российская экономика в ближайшее время приспособится к новым условиям.

В список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в апреле вошли специалист по работе с клиентами, монтажник кондиционеров и няня. Это следует из рейтинга, составленного сервисом «Работа.ру».

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