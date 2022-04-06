Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Станислава Любшина

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Станислава Любшина.

— Выдающийся актер, Вы вносите большой вклад в развитие искусства. На замечательных фильмах с Вашим участием выросло несколько поколений зрителей, полюбивших Вас за высочайшее мастерство и психологическую глубину созданных образов. Ваши яркие сценические работы вошли в золотой фонд отечественного театра, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Станислав Любшин родился 6 апреля 1933 года в селе Владыкино Московской области. Сразу после окончания театрального училища Любшин начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль Славки Костикова в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича».

Он дебютировал в спектакле «Пять вечеров» в театре «Современник». За свою карьеру актер исполнил множество ролей в постановках «Современника», Московского театра на Таганке, Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой и Московского драматического театра на Малой Бронной.

В 1969 году Любшин получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1981-м — народного артиста РСФСР.

28 марта Собянин поздравил с днем рождения режиссера, актера и народного артиста России Александра Митту.