Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Станислава Любшина

Лейла Алиева

Общество
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста Станислава Любшина
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Станислава Любшина.

— Выдающийся актер, Вы вносите большой вклад в развитие искусства. На замечательных фильмах с Вашим участием выросло несколько поколений зрителей, полюбивших Вас за высочайшее мастерство и психологическую глубину созданных образов. Ваши яркие сценические работы вошли в золотой фонд отечественного театра, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Станислав Любшин родился 6 апреля 1933 года в селе Владыкино Московской области. Сразу после окончания театрального училища Любшин начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль Славки Костикова в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича».

Он дебютировал в спектакле «Пять вечеров» в театре «Современник». За свою карьеру актер исполнил множество ролей в постановках «Современника», Московского театра на Таганке, Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой и Московского драматического театра на Малой Бронной.

В 1969 году Любшин получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1981-м — народного артиста РСФСР.

28 марта Собянин поздравил с днем рождения режиссера, актера и народного артиста России Александра Митту.

Читайте также:
Сергей Собянин день рождения поздравление
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте