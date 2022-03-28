Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин поздравил артиста Александра Митту с днем рождения

Араз Салехов

Общество
Сергей Собянин поздравил артиста Александра Митту с днем рождения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера, актера и народного артиста России Александра Митту.

— Выдающийся режиссер, сценарист и педагог, вы на протяжении десятилетий вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваши замечательные фильмы являются украшением нашего кино, предметом любви и гордости миллионов зрителей. Вами подготовлена целая плеяда талантливых кинематографистов, ярко проявляющих себя в искусстве, — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В поздравительной телеграмме глава города отметил большой вклад в развитие отечественной культуры, который внес именинник.

11 марта Сергей Собянин поздравил народную артистку России Марию Аронову с юбилеем. В поздравлении он отметил талант, профессионализм и яркую индивидуальность актрисы. Эти качества, считает он, принесли Ароновой заслуженную востребованность.

Также Сергей Собянин 20 марта поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства. Мэр поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и заботу о людях и пожелал им крепкого здоровья и успехов в работе.

Читайте также:
Москва Сергей Собянин поздравление
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте