Сергей Собянин поздравил артиста Александра Митту с днем рождения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера, актера и народного артиста России Александра Митту.

— Выдающийся режиссер, сценарист и педагог, вы на протяжении десятилетий вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваши замечательные фильмы являются украшением нашего кино, предметом любви и гордости миллионов зрителей. Вами подготовлена целая плеяда талантливых кинематографистов, ярко проявляющих себя в искусстве, — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В поздравительной телеграмме глава города отметил большой вклад в развитие отечественной культуры, который внес именинник.

11 марта Сергей Собянин поздравил народную артистку России Марию Аронову с юбилеем. В поздравлении он отметил талант, профессионализм и яркую индивидуальность актрисы. Эти качества, считает он, принесли Ароновой заслуженную востребованность.

Также Сергей Собянин 20 марта поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства. Мэр поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и заботу о людях и пожелал им крепкого здоровья и успехов в работе.