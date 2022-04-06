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Сенатор Святенко: В Москве развивают возможности переобучения жителей предпенсионного возраста

Александр Афонин

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Сенатор Святенко: В Москве развивают возможности переобучения жителей предпенсионного возраста
Фото: Пресс-служба Совфеда

В Москве для граждан предпенсионного возраста стало доступно переобучение на 64 курсах по различным профессиям. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила член Совета Федерации, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Сегодня у тех, кто приближается к пенсии, возникает необходимость в новых навыках, адаптации к условиям на рынке труда. Дать людям возможность бесплатно повысить квалификацию, пройти переподготовку, «добрать» навыки, которые нужны для ведения своего дела, — это задача большой социальной значимости, — сказала сенатор в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва».

Святенко отметила, что сейчас предлагается 64 курса для возрастной группы 50 плюс. Туда вошли различные профессии — от рабочих специальностей (таких как слесарь, сантехник) до fullstack-программиста.

Член Совета Федерации напомнила, что власти уделяют большое внимание в отношении заинтересованных в открытии своего бизнеса граждан. Сейчас в России существуют площадки, на которых возможно построить собственный канал сбыта. В центре «Моя карьера» запущен акселератор «Бизнес на творчестве. 50+», который поможет старшему поколению в освоении новых площадок.

28 марта Святенко призвала исключить формальный подход при регистрации медицинских изделий.

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