Сенатор Святенко: Важно исключить формальный подход при регистрации медицинский изделий

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Формальный подход при регистрации медицинских изделий должен быть исключен, а сроки процедуры сокращены. К этому призвала представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко.

Она отметила, что в столичном регионе формируется сильный фармкластер. Новые производства открываются на площадках особой экономической зоны «Москва» при поддержке города.

— Крайне важно исключить заформализованность и сокращать процедуру регистрации медицинских изделий, которая сегодня занимает до двух лет. К этому вопросу подключился Росздравнадзор, — обратила внимание сенатор.

По ее словам, уже есть предложения, которые позволят обеспечить отечественных производителей медицинского оборудования льготными кредитами.

Инна Святенко уточнила, что столичная фармакологическая отрасль показывает устойчивый рост в последние годы. Так, за несколько лет объем реализации продукции увеличился более чем в пять раз, а число сотрудников выросло в полтора раза.

Она напомнила, что этот сектор поддерживается городскими властями. Согласно утвержденным мэром Москвы мерам поддержки, для новых производство будут выделяться земельные участки по ставке 1 рубль в год, а авансирование на закупку лекарств составит до 70 процентов. Кроме того, предусмотрены субсидии из Фонда развития промышленности.

Сенатор отметила, что меры позволят простимулировать отрасль, расширить мощности в плане создания новых предприятий, а на действующих — запустить новое оборудование.

Инна Святенко назвала главной задачей бизнеса наладить полный цикл выпуска медизделий и лекарств. При этом и взаимодействие с предпринимателями и регулирующими органами должно выйти на новый уровень за счет снижения административных барьеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что компания «БиоДжет» стала новым резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва». Планируется, что специалисты предприятия займутся импортозамещением, создавая современные лекарственные средства нового поколения, которые смогут эффективно бороться с онкологическими заболеваниями.

Также стало известно, что столичный регион станет основной площадкой для клинических испытаний российских препаратов. По словам мэра, Москва имеет множество возможностей поддержать фармацевтическую промышленность.