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ДТП с участием трех автомобилей произошло на Можайском шоссе

Елена Самойлова

Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Можайском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

На Можайском шоссе по направлению в центр произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 60 недалеко от развязки с МКАД.

— Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти. По возможности объезжайте данный участок, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

Накануне, 5 апреля, на Ленинградском шоссе столкнулись такси и легковушка. После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд, от полученных повреждений мужчина скончался.

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