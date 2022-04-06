Эксперты рассказали, как изменятся цены на аренду жилья в Подмосковье

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Эксперты в сфере недвижимости рассказали, как изменятся цены на аренду жилья в Московской области.

Так, ведущий эксперт по продаже недвижимости Марина Лашкевич отметила, что обстановка на рынке аренды в настоящее время достаточно спокойная. Кроме того, стоимость аренды может немного снизиться.

— В целом я ожидаю незначительное снижение стоимости аренды, тем более что она все равно сезонно дешевеет к лету. Но кардинальных изменений не будет. Если они будут, то для всего рынка недвижимости в целом, — отметила она в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Руководитель проектов направления недвижимости группы компаний SRG Ирина Евдокимова в свою очередь отметила, что рынок аренды жилья реагирует на значительные изменения не сразу. В настоящее время арендодатели приняли выжидающую позицию. Она добавила, что многие не будут брать ипотечные кредиты после повышения ставок. Теперь аренда квартиры становится все большей альтернативой покупке.

17 марта руководитель отдела аналитики ЦИАН Алексей Попов рассказал, что цены на рынке жилья могут снизиться.