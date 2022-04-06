В МИД России назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем

Фото: МИД РФ

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны Европы «играют с огнем», когда говорят о каких-либо авантюрах, связанных с блокадой Калининграда.

Он также выразил надежду на то, что европейское здравомыслие не даст западу пуститься в «игры» вокруг города.

— Думаю, многие понимают, что это игра с огнем, — цитирует замминистра РИА Новости.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможные территориальные претензии Польши на Калининград, который в настоящее время принадлежит России. По словам представителя Совета, действия Варшавы могут помешать российской спецоперации на Украине.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в пятницу, 25 марта, о «претензиях Варшавы на Калининград» в эфире телеканала Super Express. Польский генерал считает Калининград «оккупированной территорией» с 1945 года. В то же время он сказал, что Калининградская область «не имеет военного значения».