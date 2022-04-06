Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МИД России назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В МИД России назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем
Фото: МИД РФ

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны Европы «играют с огнем», когда говорят о каких-либо авантюрах, связанных с блокадой Калининграда.

Он также выразил надежду на то, что европейское здравомыслие не даст западу пуститься в «игры» вокруг города.

— Думаю, многие понимают, что это игра с огнем, — цитирует замминистра РИА Новости.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможные территориальные претензии Польши на Калининград, который в настоящее время принадлежит России. По словам представителя Совета, действия Варшавы могут помешать российской спецоперации на Украине.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в пятницу, 25 марта, о «претензиях Варшавы на Калининград» в эфире телеканала Super Express. Польский генерал считает Калининград «оккупированной территорией» с 1945 года. В то же время он сказал, что Калининградская область «не имеет военного значения».

Читайте также:
Калининград блокада МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте