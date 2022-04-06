Андрей Бочкарев: Началась проходка завершающего тоннеля до аэропорта Внуково на новом участке Солнцевской линии

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково», которая станет завершающей на новом участке Солнцевской линии столичного метрополитена до аэропорта Внуково. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вчера (5 апреля — прим. «ВМ») мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сообщил о старте проходки правого перегонного тоннеля протяженностью более одного километра между станциями «Пыхтино» и «Внуково». Это заключительная проходка на новом участке Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково, — отметил Бочкарев.

По его словам, работы ведет тоннелепроходческий щит «Наталия», ранее построивший правый перегонный тоннель между будущей станцией «Пыхтино» и действующей «Рассказовкой». Проходка начинается на территории Новомосковского и Западного административных округов столицы под дорожным полотном Боровского шоссе и улицей Центральной поселка Внуково и завершается в районе Вокзальной площади перед аэропортом Внуково.

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте проходки второго тоннеля метро между станциями «Пыхтино» и «Внуково».