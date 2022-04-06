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Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро выполнены на две трети

Александр Афонин

Общество
Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро выполнены на две трети
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Монолитные работы на станции «Пыхтино», нового участка Солнцевской линии метро, готовы на 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Пыхтино» выполнено бетонирование более чем двух третей платформы, также активно ведутся монолитные работы в осях вестибюля и помещении для отдыха локомотивных бригад, — сказал заммэра.

Бочкарев добавил, что полностью выполнен вынос электрических кабельных сетей и продолжается перекладка городского водопровода.

На станции «Внуково» продолжаются монолитные работы, ведутся устройство креплений котлована и земляные работы, а также перекладка инженерных коммуникаций.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на участке между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» приступили к сооружению основных конструкций установки тоннельной вентиляции.

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что между станциями «Пыхтино» и «Внуково» началась проходка второго тоннеля.

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