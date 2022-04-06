Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро выполнены на две трети
Монолитные работы на станции «Пыхтино», нового участка Солнцевской линии метро, готовы на 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На станции «Пыхтино» выполнено бетонирование более чем двух третей платформы, также активно ведутся монолитные работы в осях вестибюля и помещении для отдыха локомотивных бригад, — сказал заммэра.
Бочкарев добавил, что полностью выполнен вынос электрических кабельных сетей и продолжается перекладка городского водопровода.
На станции «Внуково» продолжаются монолитные работы, ведутся устройство креплений котлована и земляные работы, а также перекладка инженерных коммуникаций.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на участке между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» приступили к сооружению основных конструкций установки тоннельной вентиляции.
5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что между станциями «Пыхтино» и «Внуково» началась проходка второго тоннеля.