Сергей Собянин принес соболезнования семье Владимира Жириновского

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования семье и всем родным Владимира Жириновского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду, 6 апреля.

— Ушел Владимир Жириновский. Одаренный человек и яркий политик. Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии, — написал он.

Собянин добавил, что Жириновский был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство.

6 апреля советский и российский политический деятель, депутат Госдумы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время заседания Государственной думы.

9 февраля Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, у политика поражение легких оценивалось на 50–75 процентов.