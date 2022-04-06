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Сергей Собянин принес соболезнования семье Владимира Жириновского

Александр Афонин

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Сергей Собянин принес соболезнования семье Владимира Жириновского
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования семье и всем родным Владимира Жириновского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду, 6 апреля.

— Ушел Владимир Жириновский. Одаренный человек и яркий политик. Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии, — написал он.

Собянин добавил, что Жириновский был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство.

6 апреля советский и российский политический деятель, депутат Госдумы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время заседания Государственной думы.

9 февраля Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, у политика поражение легких оценивалось на 50–75 процентов.

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