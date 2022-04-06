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СК проведет проверку после обнаружения двух тел в Люберцах

Елена Самойлова

Происшествия
СК проведет проверку после обнаружения двух тел в Люберцах
Фото: СК РФ

В Люберцах следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти двух человек, тела которых обнаружены в квартире жилого дома. Об это в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, тела женщины 1944 года рождения и мужчины 1929 года рождения не имели видимых признаков насилия.

— Экспертом предварительно установлено, что смерть женщины наступила в результате остановки сердца гораздо раньше, после чего мужчина, будучи неходячим, скончался на кровати, — добавила представитель ведомства.

Врадий добавила, что следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены опросы родственников и соседей погибших.

Также организована соответствующая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

5 апреля в Московской области мужчина признан виновным в заказном убийстве. Его отправили в колонию на 14 лет.

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