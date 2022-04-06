Орнитолог рассказал, чем подкармливать птиц весной

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Весной погода неустойчивая, и из-за вновь выпавшего снега птицы лишаются природной кормовой базы, поэтому их следует подкармливать. Об этом рассказал руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин.

Он отметил, что птицам сложно добывать пропитание из-за сложившихся погодных условий. Вновь выпавший снег закрыл доступ к вылезшим в потепление прошлогодним дикоросам с семенами.

Для подкормки птиц, по словам специалиста, подойдут сухие собачьи или кошачьи корма, зерносмеси, белый хлеб, но в ограниченном количестве. Также можно класть в кормушки кусочки овощей.

В первую очередь в подкормке нуждаются кряквы, серые утки, огари и чомги. Из лестных птиц подкормка требуется, прежде всего, синице, большой синице, лазоревке, московке, корольку.

Птиц необходимо кормить только там, где существуют кормовые зоны, так как птицы запоминают это место и периодически возвращаются к кормушкам, передает РИАМО.

2 апреля специалисты Мосприроды обнаружили в парке «Кузьминки-Люблино» самку седого дятла. В Красной книге Москвы этот вид птиц числится как уязвимый.