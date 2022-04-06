Мосгордума одобрила расширение мер соцподдержки по оплате взноса на капремонт с 2023 года

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Депутаты Московской городской думы решили одобрить изменения в городской закон о мерах социальной поддержки по оплате взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— По данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, дополнительной льготой смогут воспользоваться порядка 3 тысяч москвичей старше 70 лет, — рассказал он

В ходе заседания депутат КПРФ Любовь Никитина уточнила, что данную меру поддержки могут получить неработающие граждане — собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 и 80 лет, совместно проживающие с инвалидом I и (или) II групп (не достигшие возраста 70 и 80 лет).

Согласно предварительным отчетам, в эту инициативу планируют вложить дополнительные 41 миллиона рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года, соответствующее решение было принято на пленарном заседании, сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки владельцев нестационарных торговых объектов. Согласно нему, без проведения торгов продлеваются до 31 декабря 2023 года договоры на размещение и осуществление торговой деятельности и оказания услуг в нестационарных торговых объектах.