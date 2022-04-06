Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгордума одобрила расширение мер соцподдержки по оплате взноса на капремонт с 2023 года

Араз Салехов

Город
Мосгордума одобрила расширение мер соцподдержки по оплате взноса на капремонт с 2023 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутаты Московской городской думы решили одобрить изменения в городской закон о мерах социальной поддержки по оплате взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— По данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, дополнительной льготой смогут воспользоваться порядка 3 тысяч москвичей старше 70 лет, — рассказал он

В ходе заседания депутат КПРФ Любовь Никитина уточнила, что данную меру поддержки могут получить неработающие граждане — собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 и 80 лет, совместно проживающие с инвалидом I и (или) II групп (не достигшие возраста 70 и 80 лет).

Согласно предварительным отчетам, в эту инициативу планируют вложить дополнительные 41 миллиона рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года, соответствующее решение было принято на пленарном заседании, сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки владельцев нестационарных торговых объектов. Согласно нему, без проведения торгов продлеваются до 31 декабря 2023 года договоры на размещение и осуществление торговой деятельности и оказания услуг в нестационарных торговых объектах.

Читайте также:
Депутаты Мосгордума меры поддержки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте