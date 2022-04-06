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Песков заявил, что поставки оружия на Украину не помешают России достичь своих целей

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что поставки оружия на Украину не помешают России достичь своих целей
Фото: Администрация президента РФ

Оружие, которое Запад поставляет Киеву, не помешает вооруженным силам России достичь целей спецоперации на Украине. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия (на Украину странами Запада — прим. «ВМ»). Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей, — передает его слова РИА Новости.

Власти Великобритании намерены на предстоящем саммите НАТО выступить с предложением увеличить поставки оружия на Украину. В Лондоне считают, что данная мера необходима, чтобы украинские власти смогли повысить свою «способность к сопротивлению».

Эксперты уверены, что Конгресс США и парламент Великобритании специально выделяют деньги на закупку оружия, затем грузят его в арендованные самолеты, направляют в Польшу, а оттуда железной дорогой на территорию Украины.

В свою очередь российские военные специалисты уверяют, что Королевство печется отнюдь не о безопасности Украины, а преследует свои меркантильные цели. Какие именно — выясняла «Вечерняя Москва».

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