Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое позволит Киеву получать засекреченные данные, в том числе снимков со спутников. Об этом в среду, 23 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Постоянные представители стран — участниц Евросоюза были уведомлены о заключении договора еще во вторник. Подобные соглашения заключаются на год с возможностью продления, передает агентство.

Власти Великобритании намерены на предстоящем саммите НАТО выступить с предложением увеличить поставки оружия на Украину. В Лондоне считают, что данная мера необходима, чтобы украинские власти смогли повысить свою «способность к сопротивлению».

Эксперты уверены, что Конгресс США и парламент Великобритании специально выделяют деньги на закупку оружия, затем грузят его в арендованные самолеты, направляют в Польшу, а оттуда железной дорогой на территорию Украины.

В свою очередь российские военные специалисты уверяют, что Королевство печется отнюдь не о безопасности Украины, а преследует свои меркантильные цели. Какие именно — выясняла «Вечерняя Москва».