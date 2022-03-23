«Бесплатный полигон»: для чего Великобритания вооружает Украину

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Власти Великобритании намерены на предстоящем саммите НАТО выступить с предложением увеличить поставки оружия на Украину. В Лондоне считают, что данная мера необходима, чтобы украинские власти смогли повысить свою «способность к сопротивлению». В свою очередь российские военные специалисты уверяют, что Королевство печется отнюдь не о безопасности Украины, а преследует свои меркантильные цели. Какие именно, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, это называется «бизнес на крови»:

— Дело в том, что США и Великобритания, поставляя старые и ржавые залежи своего оружия, преследуют вполне конкретные меркантильные цели. Они таким образом зарабатывают деньги. И все это преподносят в виде демонстративной помощи Украине в ее так называемой борьбе с российской агрессией.

Эксперт подчеркнул, что Конгресс США и парламент Великобритании специально выделяют деньги на закупку оружия, затем грузят его в арендованные самолеты, направляют в Польшу, а оттуда железной дорогой на территорию Украины:

— Британия и США прекрасно осознают, что все эти вооружения будут уничтожены российской армией, так как небо Украины и вся территория уже контролируются Россией. И им это выгодно, поскольку потом они запросят деньги от Киева за поставляемое оружие, пусть и старое. Помимо этого, им не придется строить заводы по утилизации списанного вооружения, так как есть Украина, которую они считают бесплатным полигоном для подобных целей.

Литовкин напомнил, что демилитаризация Украины предполагает полное уничтожение всех поставок зарубежного оружия. Эксперт уверен, что спустя время и Лондон, и Вашингтон потребуют свои деньги обратно, найдя максимально выгодный способ, как «вытрясти их из Киева».

Экстренный саммит Североатлантического альянса, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности организации, состоится в четверг, 24 марта, в Брюсселе.