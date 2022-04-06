Минздрав зарегистрировал лекарство от коронавируса на основе молнупиравира

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Минздрав России зарегистрировал еще один препарат против коронавирусной инфекции — на основе молнупиравира. Информация об этом появилась на сайте ведомства в среду, 6 апреля.

Разработка принадлежит Обнинской химико-фармацевтической компании. Лекарство в форме капсул было зарегистрировано 5 апреля 2022 года на срок до 1 января 2023 года.

Препарат предназначен для лечения пациентов с ковидом легкого и среднего течения при наличии развития болезни до более тяжелой степени, но не требующей дополнительной оксигенотерапии.

Противопоказаниями к применению разработки являются аллергия на молнупиравир у пациента, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет, уточняется на сайте Минздрава РФ.

Первую назальную вакцину от COVID-19 разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По сути, это «Спутник V» в форме спрея: вакцина также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. Однако, в отличие от традиционного «Спутника», пациенту вводят каждую из доз при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о новом препарате и поговорила о нем с экспертом.