Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минздрав зарегистрировал лекарство от коронавируса на основе молнупиравира

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав зарегистрировал лекарство от коронавируса на основе молнупиравира
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Минздрав России зарегистрировал еще один препарат против коронавирусной инфекции — на основе молнупиравира. Информация об этом появилась на сайте ведомства в среду, 6 апреля.

Разработка принадлежит Обнинской химико-фармацевтической компании. Лекарство в форме капсул было зарегистрировано 5 апреля 2022 года на срок до 1 января 2023 года.

Препарат предназначен для лечения пациентов с ковидом легкого и среднего течения при наличии развития болезни до более тяжелой степени, но не требующей дополнительной оксигенотерапии.

Противопоказаниями к применению разработки являются аллергия на молнупиравир у пациента, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет, уточняется на сайте Минздрава РФ.

Первую назальную вакцину от COVID-19 разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По сути, это «Спутник V» в форме спрея: вакцина также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. Однако, в отличие от традиционного «Спутника», пациенту вводят каждую из доз при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о новом препарате и поговорила о нем с экспертом.

Читайте также:
Россия Коронавирус Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте