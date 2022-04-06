Минобороны: Киев готовит провокацию с отравляющими веществами в Харьковской области

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Спецслужбы Украины готовятся взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области, а затем обвинить Россию в гибели мирных жителей и химической катастрофе. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора, — передает его слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинские диверсанты планируют провокацию с гибелью мирных жителей в районе поселка Александровка Херсонской области. Уточняется, что они намереваются устроить артобстрелы и минирование жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.

В данный момент диверсанты занимаются наведением украинской артиллерии на жилые кварталы, чтобы потом обвинить Россию в стрельбе по гражданским.