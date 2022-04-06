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РИА Новости: Украина готовит провокацию с гибелью гражданских в Херсонской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
РИА Новости: Украина готовит провокацию с гибелью гражданских в Херсонской области
Фото: depositphotos

Украинские диверсанты планируют провокацию с гибелью мирных жителей в районе поселка Александровка Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в среду, 6 апреля.

— Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление, — рассказал источник агентства.

Уточняется, что диверсанты намереваются устроить провокацию с артобстрелами, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.

Как пояснил собеседник агентства, диверсанты, скорее всего, занимаются наведением украинской артиллерии на жилые кварталы, чтобы потом обвинять Россию в стрельбе по гражданским, передает РИА Новости.

— Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР, — подчеркнул собеседник агентства.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета Безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

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