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Движение на внутренней стороне ЦКАД от Горьковского до Носовихинского шоссе перекроют

Араз Салехов

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Движение на внутренней стороне ЦКАД от Горьковского до Носовихинского шоссе перекроют
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

В ночь на 7 апреля будет перекрыто движение на внутренней стороне Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Горьковского до Носовихинского шоссе. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

— Для проведения работ по строительству путепровода в составе развязки ЦКАД и М12 сегодня с полуночи до 5:00 четверга не будет движения по внутренней стороне кольца от Горьковского до Носовихинского шоссе, — говорится в сообщении.

Водители предупредили, что движение по внутренней стороне кольца будет снова закрыто для движения в период с 00:00 до 05:00 с 6 на 7 апреля, сообщает пресс-служба компании.

В пятницу, 25 марта, стало известно о перекрытии движения на одном из участков Старокирочного переулка в Басманном районе Москвы в период с 31 марта по 31 октября. Уточняется, что движение будет перекрыто на круглосуточной основе — от Бауманской улицы, дом 53, строение 3 до Старокирочного переулка, дом 5, строение 4.

Помимо этого, с 4 по 17 апреля в ночное время суток перекроют движение на участках МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля.

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