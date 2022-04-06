Байден: Американские санкции «сведут на нет» достижения экономики РФ за последние 15 лет

Фото: flickr/whitehouse

Антироссийские санкции Соединенных Штатов уничтожат все экономические достижения РФ за последние 15 лет. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил президент США Джо Байден.

— Всего за год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения РФ за последние 15 лет. Благодаря тому что мы отрезали РФ от импорта технологий, необходимых им для того, чтобы быть конкурентоспособными в XXI веке, мы собираемся на годы вперед подавить способность РФ к экономическому росту, — заявил он.

Кроме того, Байден призвал союзников Вашингтона скооперироваться, продолжать санкционное давление на Москву и полностью экономически изолировать РФ.

Президент США также напомнил о своем намерении запретить американским лицам инвестировать в экономику России. По его словам, до этого компании Штатов уходили из РФ самостоятельно, а запрет гарантирует невозвращение финансов в государство, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что на фоне введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.

После этого Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.