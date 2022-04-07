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Ученые назвали вызывающие рак напитки

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали вызывающие рак напитки
Фото: youtube.com

Люди часто невнимательно относятся к выбору напитков, и это может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. В ходе нового исследования ученые обнаружили опасную связь между употреблением определенных подсластителей и риском развития онкологии.

Специалисты выяснили, что употребление искусственных подсластителей, которые часто добавляют в газировки и энергетики, увеличивает риск заболевания раком.

— Искусственные подсластители, особенно аспартам и ацесульфам, широко используемые во множестве известных продуктов и напитков по всему миру, связаны с риском развития рака, — сообщили ученые.

Кроме того, предыдущие исследования уже устанавливали связь аспартама с воспалениями, повышением уровня сахара в крови и развитием нечувствительности к инсулину, а ацесульфама — с непереносимостью глюкозы и риском возникновения рака. Также аспартам можно найти в составе жвачек, хлопьев, некоторых напитках, а ацесульфам содержится в мороженом, конфетах, напитках и выпечке, сообщается на портале ETNT.

Врачи назвали напиток, который защищает организм от раковых клеток, поддерживает здоровье сердца и снижает холестерин. По словам медиков, кизил — один из самых полезных продуктов, укрепляющих иммунную систему. Он является диким растением и растает во многих регионах Турции.

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