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Ученые назвали продлевающий жизнь рацион питания

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали продлевающий жизнь рацион питания
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Ученые сообщили, что есть рацион питания, который поможет прожить более долгую и здоровую жизнь. По их словам, результаты некоторых исследований показывают, что диеты, основанные на продуктах растительного происхождения, могут этому способствовать.

— Вегетарианские диеты связаны с более низкой смертностью от любых причин, а также с более низкой смертностью от отдельных заболеваний, — рассказали специалисты.

Также они пришли к выводу, что по сравнению с всеядными людьми у вегетарианцев заметно реже наблюдаются такие состояния, как повышенный индекс массы тела, повышенный общий холестерин, а также холестерин липопротеинов низкой плотности и повышенный уровень глюкозы в крови.

Еще вегетарианская диета оказывает выраженное защитное воздействие и снижает смертность от ишемической болезни сердца на 25 процентов, отметили исследователи. Этот рацион питания также обеспечивает снижение смертности от онкологии на 8 процентов.

— Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, вам все равно необходимо следить за здоровьем вашего сердца, ежедневно съедая минимум пять порций различных овощей и фруктов, ограничивая употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и следя за количеством потребляемой вами соли, — предупредили специалисты, сообщается на портале Daily Express.

Японский психиатр Хидэки Вада рассказал, как после 80 лет сохранять бодрость духа. По его словам, важную роль в этом играет питание. Он назвал продукт, регулярное употребление которого продлевает жизнь и улучшает настроение.

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