Опрос показал, как изменились привычки москвичей на фоне западных санкций

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Большинство жителей столицы поменяли свои привычки в условиях экономических санкций в отношении РФ, показал соцопрос программы лояльности «Город», который проводился среди держателей карты «Тройка».

Так, примерно каждый третий москвич стал экономить. При этом каждый двадцатый стал помогать нуждающимся, хотя прежде этого не делал.

От покупки бытовой техники отказался 51 процент опрошенных. На рынке одежды и других непродовольственных товаров тоже виден спад потребительского интереса.

Изменилось у москвичей и отношение к еде. Например, 12 процентов респондентов отказались от покупок готовой пищи и стали сами готовить дома. Покупку автомобиля и жилья отложили 11 процентов горожан.

Теперь жители мегаполиса готовы потратиться на безопасность, как личную, так и имущества.

— В последние две недели мы наблюдаем бум покупок полисов КАСКО в нашем приложении. Продажи выросли на 15 процентов. В основном наш полис покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, — рассказал гендиректор IT-компании страховых продуктов Simble Станислав Пушевский.

Страховщики связывают это с опасением угонов.

В столице на пять процентов увеличилось количество людей, помогающих нуждающимся. Также отмечается и прирост числа волонтеров. Около семи процентов москвичей решили больше времени уделять хобби, пишет «Российская газета».

31 марта в Центре поддержки экономики Москвы состоялся круглый стол «Производство: путь на импортозамещение». Экономическая ситуация в России непростая, поэтому бизнес ждет действий со стороны правительства. Московские власти поддержку оказывали и ранее, но сейчас принято решение усилить меры помощи предпринимателям. На что может рассчитывать бизнес и как столица будет справляться с санкциями, выяснила «Вечерняя Москва».