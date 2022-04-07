Москвичи стали победителями в молодежном чемпионате по робототехнике

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В столице прошел национальный этап молодежного чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В столице состоялся национальный этап молодежного чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0». В конструировании и управлении роботами соревновались около 2,5 тысячи человек в возрасте от четырех до 18 лет из 42 регионов России, — говорится в сообщении.

В общей сложности в состязании принимали участие 300 команд, 22 из них представляли Москву. Команда Electronic детского технопарка «Мосгормаш» вошла в число абсолютных победителей в возрастной категории 10–16 лет, заняв третье место.

Международный этап чемпионата состоится этим летом в Бразилии.

С разработками столичных призеров можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник, 5 апреля, стало известно, что 118 московских школьников стали победителями и призерами на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе и истории.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил городских школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде. Полный список победителей и призеров был обнародован на официальном сайте Всероссийской олимпиады.