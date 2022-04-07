Заммэра Сергунина: В столице продлили прием заявок на соискание премии «Новатор Москвы»

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В столице объявили о продлении приема заявок на соискание ежегодной премии для изобретателей «Новатор Москвы». Об этом в четверг, 7 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В современных реалиях программы поддержки инноваторов приобретают особую значимость. Мы решили продлить прием заявок до 25 апреля, чтобы привлечь к конкурсу еще больше талантливых изобретателей. У них есть возможность заявить о себе, найти инвесторов, новых покупателей и в конечном счете расширить свое дело, — отметила она.

Данная премия стимулирует создание и внедрение прогрессивных технологий, заявила заммэра.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Конкурс будет проведен в трех номинациях: «Проект будущего» — для инновационных идей на начальной стадии; «Меняющие реальность» — для разработчиков, которые готовятся вывести проект на рынок; «Лидеры инноваций» — для производителей, уже получающих выручку.

Общий призовой фонд составляет 20,7 миллиона рублей. Авторы 18 лучших разработок смогут рассчитывать на получение премии в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от номинации.

В среду, 6 апреля, заммэра рассказала о презентации цифровым сервисом Russpass функции веб-сканера. Она помогает сотрудникам музеев, смотровых площадок, канатных дорог и других объектов проверять билеты и вести их учет без специального технического оснащения.