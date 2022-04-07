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Россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне 2022 года

Александр Афонин

В мире
Россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Зарегистрировавшихся для участия в Бостонском марафоне 2022 года граждан России и Белоруссии не допустят до соревнования. Уточняется, что запрет касается проживающих на территории двух стран людей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Бостонского марафона.

Отмечается, что решение принято из-за ситуации на Украине. Граждан России и Белоруссии, которые не проживают на территории этих стран, запрет на участие в Бостонском Марафоне не коснется. Однако спортсмены не смогут выступить под российским и белорусским флагами.

Организаторы постараются вернуть членские взносы участникам из России и Белоруссии, которые больше не смогут принять участие в соревновании в связи с действующими санкциями, передает ТАСС.

Бостонский марафон — один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире. Он проводится с 1897 года в День патриота. В третий понедельник апреля проводятся забеги на 42 километра. В этом году Бостонский марафон состоится 18 апреля.

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