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Иммунолог Крючков спрогнозировал появление нового штамма коронавируса

Игорь Синельников

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Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Крючков спрогнозировал появление нового штамма коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До конца апреля в РФ сохраняется возможность роста заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон» (BA.2). Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» иммунолог Николай Крючков.

По его словам, дальше вряд ли можно ожидать серьезные вспышки, а вот летом и осенью все будет иначе.

— Летом, думаю, будет не очень стабильная ситуация, но без больших вспышек. А вот осенью, скорее всего, начнется рост заболеваемости, но не факт, что он будет вызван «омикроном»: скорее всего, там уже придет что-то другое, — пояснил специалист, оценивая возможность появления новых штаммов.

Как отметил иммунолог, на распространение COVID-19 влияет множество факторов. Он также предупредил, что коронавирус грозит стать самым опасным сезонным заболеванием, заменив грипп.

Также Крючков перечислил симптомы «стелс-омикрона». Он рассказал, что название «стелс-омикрон» — условное. Оно связано с тем, что этот вариант невозможно отличить от BA.1, первой сублинии «омикрона», без проведения секвенирования.

«Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к еще одной волне пандемии.

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