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Десять жилых домов 1956 года постройки капитально отремонтируют в центре Москвы

Араз Салехов

Город
Десять жилых домов 1956 года постройки капитально отремонтируют в центре Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Таганская улица, 32/1с9 Карта всех событий

В Центральном административном округе столицы в этом году будут капитально отремонтированы десять жилых домов, которые были построены в 1956 году. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил генеральный директор ФКР Москвы Артур Кескинов.

— В большинстве этих объектов запланирован комплексный капитальный ремонт, включающий работы по фасаду, крыши, подъездов, подвалов и заменой внутридомовых инженерных систем. Сохранение исторического портрета города — это важная задача для нас, — заявил он.

В ходе работ специалисты расчистят фасад от старой краски и обработают его всесезонным защитным гидрофобизирующим раствором. Помимо этого, они заделают трещины специальным наполнителем и заменят облицовочный кирпич в местах повреждений, говорится в релизе.

В понедельник, 4 апреля, первый заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Антон Мельников рассказал о проведении капитального ремонта в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки в Таганском районе Москвы.

Дом находится по адресу Таганская улица, дом 32/1, строение 9. Общая площадь строения — 644,5 квадратного метра, высота — 13,4 метра.

Помимо этого, специалисты приведут в порядок «дом-линейку», который был построен на Россошанской улице в Южном Чертанове в 1972 году. Данное здание является одним из самых длинных в Москве многоквартирных домов.

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